Agent is vanwege geweld gestopt als politieruiter na voetbalrellen NAC

De voetbalrellen rondom NAC-NEC van vorig jaar hebben zo’n grote impact gehad op politiemensen dat één van hen is gestopt bij de bereden politie. Sommigen kregen traumatherapie van een psycholoog. Dat werd maandagochtend duidelijk tijdens de rechtszaak tegen de eerste negen van in totaal 27 verdachten die deze week terechtstaan.

“Doorgewinterde politiemensen vertelden ons dat ze dit nog nooit hadden meegemaakt, zo erg was het”, hield de voorzitter van de rechtbank in Breda de verdachten maandagochtend voor. Volgens hem zijn ME’ers heel erg geschrokken van de geweldsexplosie.

De rechtbank gaf een bloemlezing van verklaringen van de politiemensen over hoe zij de voetbalrellen hebben ervaren. “Het was een stel roofdieren dat op een prooi afspringt.” En: “Mensen noemden me stinkhoer, kankerwout.”

'Oorlogsgebied'

Ook vertelt een ME-commandant die in een belaagde politiebus zat: “Iemand legde een brandende fakkel tussen de motorkap en het raam. Ik was bang dat de bus in brand zou vliegen. We zaten als ratten in de val. Uitstappen was geen optie, mensen hadden het op ons gemunt.” Weer een ander speekt van ‘een oorlogsgebied’. "Elke dag spookt het nog door mijn hoofd."

Belaagde agenten legden deze verklaringen af na voetbalrellen rondom NAC-NEC op 23 mei vorig jaar. Hooligans belaagden de politie nadat NAC de wedstrijd met 1-2 verloor. Hierdoor promoveerden de Bredanaars niet naar de eredivisie.

Zwaar vuurwerk

Zo’n 700 supporters verzamelden zich rond de beslissingswedstrijd buiten het stadion. Zij probeerden binnen te komen door een hek te forceren, maar de ME kon dit op het nippertje voorkomen. Daarna was de politie de kop van jut. Een grote groep relschoppers keerde zich tegen hen en gooide met hekken, stenen, fietsen, flessen en zwaar vuurwerk.

Meerdere agenten raakten in het nauw en liepen verwondingen op. Een van hen brak een hand, anderen hadden last van kneuzingen. De ME-commandant liep gehoorschade op: tinnitus. Dit is een blijvende piep in de oren, die niet meer weggaat. 24 agenten deden aangifte.

54.000 euro schade

Na de rellen maakte de politie ook materiële schade op. Veel bussen raakten beschadigd, in totaal zo'n 35.000 euro. Aan het stadion en onder meer plaszuilen van voetbalclub NAC is zo'n 19.000 euro aan schade aangericht.

In totaal staan deze week 28 verdachten terecht voor de voetbalrellen. Onder hen zijn twee minderjarige verdachten.

