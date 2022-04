‘Ik was bang dat ik nooit meer thuis zou komen’, zegt agent na rellen NAC

Tumult bij het NAC-stadion.

“Gelukkig konden we instappen en wegrijden. Ik heb het overleefd, maar ik heb doodsangsten uitgestaan. Ik was bang dat ik nooit meer thuis zou komen. Ik wil mijn leven niet meer riskeren voor een stel voetbalsupporters.”

Het is een van de vele heftige verklaringen van agenten die vorig jaar op 23 mei te maken kregen met een golf van geweld rond NAC-NEC. De Bredanaars verloren de finalewedstrijd om promotie naar de Eredivisie, waarna veel supporters zich tegen de politie keerden. Zij gooiden met vuurwerk en stenen en belaagden ME-bussen. 27 vermeende hooligans moeten zich deze week voor de rechter verantwoorden.

"Doorgewinterde politiemensen vertelden ons dat ze dit nog nooit hadden meegemaakt."

“Doorgewinterde politiemensen vertelden ons dat ze dit nog nooit hadden meegemaakt, zo erg was het”, hield de voorzitter van de rechtbank in Breda de eerste 8 verdachten maandagochtend voor. Volgens hem was er sprake van een orgie van geweld. Zo ervoeren de in het nauw gedreven ME’ers dat duidelijk ook. Agenten zijn geschopt, geslagen. Zij zijn bekogeld met dranghekken, stenen en flessen. Op beelden die rondom het Rat Verlegh Stadion zijn gemaakt is te zien hoe tientallen NAC-fans het stadion proberen binnen te dringen via Ingang 5. Vanwege de toen nog geldende coronamaatregelen moesten zij buiten blijven.

"Uitstappen was geen optie, mensen hadden het op ons gemunt."

Om dit te verhinderen parkeerde een bus van een aanhoudingseenheid zich voor die ingang. Hooligans koelen hun woede op die bus. “Iemand legde een brandende fakkel tussen de motorkap en het raamwerk voor het raam. Ik was bang dat de bus in brand zou vliegen. We zaten als ratten in de val. Uitstappen was geen optie, mensen hadden het op ons gemunt”, verklaart de commandant die in de bus zat. ME’ers hebben deze aanhoudingseenheid uit die situatie bevrijd. Relschoppers zochten daarna andere doelwitten in de vorm van agenten en politiebussen.

“Je wilt mij vanwege een verloren voetbalwedstrijd kapot maken?”

Agenten verklaren hierdoor het vertrouwen in de goedheid van de mens te zijn kwijtgeraakt. “Je wilt mij vanwege een verloren voetbalwedstrijd kapot maken?” Maar ook: “Begrijpen die relschoppers niet dat wij ook een partner hebben? Een familie? En veilig naar huis willen?” De mentale dreun is zo groot dat sommigen hun werk zelfs hebben neergelegd. Zo verklaart een agent nooit meer bij de bereden politie te willen werken. Een ander diende zijn ontslag in, maar kwam daar later op terug. Diverse agenten hebben traumabehandelingen bij een psycholoog ondergaan om de klap te boven te komen.

"Ik zal de rest van mijn leven moeten leren leven met die toon."