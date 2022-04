Spijt bij NAC-hooligans van rellen bij stadion: 'Zo ben ik helemaal niet'

Tegen drie vermeende NAC-hooligans heeft het Openbaar Ministerie maandag celstraffen tot 100 dagen geëist. Vijf anderen moeten als het aan justitie ligt tot 200 uur aan taakstraffen uitvoeren. Zij zouden volgens de aanklager verantwoordelijk zijn voor een 'explosie van geweld' tegen agenten rondom NAC-NEC op 23 mei vorig jaar. In de rechtbank bleek dat de relschoppers zelf vaak ook niet weten waarom ze zich zo misdragen hebben.

NAC-supporters waren woedend na de nipt verloren play-offwedstrijd tegen NEC (1-2). Hierdoor promoveerden niet de Bredanaars, maar de Nijmegenaren naar de Eredivisie.

Vanwege de toen geldende coronamaatregelen mochten slechts 2500 toeschouwers naar binnen. Buiten het Rat Verlegh Stadion verzamelde zich een grote groep supporters. Na de wedstrijd probeerden zij alsnog het stadion binnen te komen door een hek te forceren. De ME kon dit ternauwernood voorkomen, maar moest het daarbij wel flink ontgelden.

Zwaar vuurwerk

Hooligans belaagden de politie. Zij gooiden met hekken, stenen, fietsen, flessen en zwaar vuurwerk. Mensen haalden stoeptegels uit de straat, maakten deze kapot en gooiden ze naar de ME. Ook is mortiervuurwerk horizontaal in de richting van de politie geschoten.

Meerdere agenten raakten in het nauw en liepen verwondingen op. Zij stonden doodsangsten uit, verklaarden zij. Zo zei één van hen: “Ik heb het overleefd, maar ik heb doodsangsten uitgestaan. Ik was bang dat ik nooit meer thuis zou komen. Ik wil mijn leven niet meer riskeren voor een stel voetbalsupporters.”

Eerder in de fout

Tijdens de zitting liet justitie haarscherpe camerabeelden zien van de ongeregeldheden. De verdachten zijn daarop rood omcirkeld. Te zien is dat zij met stenen en flessen gooien. Ook schoppen en slaan ze politiebussen. De aanwezige verdachten erkenden de in het rood omcirkelde mensen te zijn.

"Hoe stom kun je zijn, dat je dit hebt gedaan?', zeggen mijn ouders. Ik woon nog daar", zei een van hen. "Ik heb iets stoms gedaan en moet op de blaren zitten." Een van de verdachten is grensrechter in West-Brabant en heeft spijt als haren op zijn hoofd. Hij gooide een uitgedoofde fakkel naar de politie. "Ik schaam me hier heel erg voor. Zo iemand ben ik helemaal niet."

Alcohol en groepsdruk

Waarom de mannen tot hun daden kwamen, wilde de rechtbank graag weten. Daarop leken sommigen het antwoord zelf ook niet zo goed te weten. Groepsdruk en alcohol, zeiden de meesten.

Bij het bepalen van de strafeisen maakte het OM een verschil tussen geweld tegen agenten en geweld tegen goederen. De man tegen wie 100 dagen celstraf is geëist, ging bovendien al eerder in de fout rondom de derby NAC-Willem II in 2018. Daarvoor kreeg hij toen een fikse taakstraf.

60.000 euro schade

Tijdens de hevige rellen moesten ook politiebusjes en het Rat Verlegh Stadion het ontgelden. In totaal claimen de politie, NAC en de gemeente Breda ruim 60.000 euro aan schade die ze willen verhalen op de relschoppers. Ook agenten willen schadevergoedingen.

Advocaten vinden het onterecht dat hun cliënten voor dit hele bedrag zouden moeten opdraaien. Zij zijn namelijk niet verantwoordelijk voor alle schade, is hun betoog.

27 verdachten

Dinsdag, woensdag en donderdag moeten de andere verdachten zich voor de rechter verantwoorden. In totaal zijn het er 27. Onder hen zijn ook twee minderjarigen. Op 23 mei, precies een jaar na de rellen, doet de rechtbank uitspraak in alle zaken.

LEES OOK:

‘Ik was bang dat ik nooit meer thuis zou komen’, zegt agent na rellen NAC

Grote groep NAC-supporters voor rechter na rellen bij NAC-stadion