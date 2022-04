Opnieuw minder verkeersdoden in Brabant

In Brabant vielen vorig jaar 91 dodelijke verkeersslachtoffers. Dat is het laagste aantal doden sinds 2013. Het aantal verkeersdoden in onze provincie daalt sinds 2018.

Brabant is niet langer de provincie met de meeste verkeersdoden. In 2021 vielen de meeste verkeersslachtoffers in Gelderland en Zuid-Holland, elk met 94 verkeersdoden, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal verkeersdoden in Brabant de afgelopen tien jaar:

2011: 118

2012: 105

2013: 81

2014: 100

2015: 117

2016: 113

2017: 98

2018: 150

2019: 142

2020: 99

2021: 91

Ook landelijk minder verkeersdoden

Landelijk overleden vorig jaar 582 mensen na een verkeersongeval. Dat zijn er 28 minder dan in 2020. Net als in Brabant daalt het aantal verkeersdoden landelijk ook sinds 2018.

De meeste verkeersdoden zijn te betreuren onder fietsers. Vorig jaar verongelukten 207 fietsers. Dit zijn er wel minder dan in 2020, toen het om 229 fietsers ging die overleden bij een ongeluk. Onder de fietsdoden waren 80 e-bikers.

Ook het aantal verongelukte automobilisten nam af (175 vorig jaar tegenover 195 in 2020). Het aantal mensen dat verongelukte op de motor en de bromfiets nam juist toe.

Meer mannen dan vrouwen

Er overleden meer mannen dan vrouwen in het verkeer. In 2021 kwamen 427 mannen om in het verkeer, 26 minder dan in 2020. In 2021 waren er onder vrouwen 155 verkeersdoden, in 2020 waren dat er 157.

Een van de dodelijke ongelukken vorig jaar was op de Heeklaan in Helmond. De tieners Levi (15), Anthony (16) en Elvis (16) kwamen om het leven toen de auto waarin ze zaten botste met een ambulance.

