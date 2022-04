Femke staat slachtoffers bij die iets heel heftigs meemaakten

Na een ernstig incident wordt steeds vaker een beroep gedaan op Slachtofferhulp. Vorig jaar waren er ruim 200.000 zaken waarbij Slachtofferhulp ingeschakeld werd. Femke van der Linden uit Oosterhout werkt bij Slachtofferhulp en ze heeft veel contact met mensen die hulp nodig hebben na een heftige gebeurtenis.

"We komen vaak op een moment dat mensen iets verschrikkelijks hebben meegemaakt en er heel veel chaos is", vertelt Femke van der Linden. Femke komt uit de politiewereld, heeft met de ‘voeten in de klei’ gestaan en weet wat er mis kan gaan in de samenleving. Ze werkt 7,5 jaar bij Slachofferhulp Nederland, waarvan de laatste vier jaar als casemanager. Ze heeft persoonlijk contact met de mensen die hulp nodig hebben.

"Ik ga nooit met lood in de schoenen naar cliënten toe. Ik vind het gewoon een heel dankbare taak om 24 uur per dag, zeven dagen per week, beschikbaar te zijn. Gelukkig lig ik er niet wakker van en kan ik zaken gescheiden houden en er afstand van nemen. Maar natuurlijk raakt het me wel: het is laveren tussen afstand en nabijheid, want je bouwt ook een vertrouwensband op", legt Femke uit. Als de emoties voor haar te hoog oplopen of wanneer ze stoom moet afblazen kan ze bij collega's terecht.

"Mensen belanden in een emotionele rollercoaster en er is meteen na een incident veel leed. Ze zijn echt in paniek en hebben geen idee wat er allemaal op ze afkomt", vertelt Femke. "Het kan gaan om nabestaanden van levensdelicten, moorden, maar ook om verkeersslachtoffers of overvallen. Ik begeleid ze bij alles wat er gedaan moet worden."

Een van de zaken waar Femke bij betrokken is geweest, is de dodelijke steekpartij in Tilburg op 31 maart vorig jaar. Femke begeleidde de ouders en zus Suzanne van de vrouw die toen met 31 messteken om het leven werd gebracht door haar vriend.

"Het was voor Suzanne en haar ouders een hele intense periode. Er was paniek in het gezin, veel contact met politie, er moest een uitvaart geregeld worden, er bleef een huis achter. Ze belandden in een wereld waar ze geen weet van hadden en dat was heel overweldigend. Ik heb ze begeleid tot aan de rechtszaak tegen de verdachte, die tot kort daarvoor hun schoonzoon was. In de rechtbank hebben ze ook gebruik gemaakt van hun spreekrecht, ook dat hebben ze samen voorbereid. Ze kunnen ruim een jaar later eindelijk gaan werken aan herstel en verwerking", aldus Femke.

"Mensen zijn soms sceptisch als we binnenkomen, maar over het algemeen zijn ze heel blij met de ondersteuning die we bieden. Er is hier geen dag hetzelfde", vertelt Femke. "Je kan echt iets betekenen en mensen helpen in een hele moeilijke periode in hun leven. We zijn er om slachtoffers meer aandacht te geven."