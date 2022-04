Suzannes zus werd vermoord door zwager: 'Gelukkig was er Slachtofferhulp'

De straat waar een 38-jarige Tilburger op 31 maart 2021 zijn 29-jarige vriendin doodstak (foto: Omroep Brabant).

De zus van Suzanne werd op 31 maart vorig jaar in Tilburg doodgestoken door haar vriend. Dit zette de wereld van Suzanne en haar familie op zijn kop. "Wij hadden nog nooit iets met politie of justitie te maken gehad. Gelukkig was er Slachtofferhulp."

LEES OOK: Femke staat slachtoffers bij die iets heel heftigs meemaakten De 38-jarige zwager van Suzanne stak op 31 maart 2021 in hun huis in Tilburg zijn 29-jarige vriendin dood. De Tilburger zag geen uitweg meer uit zijn financiële problemen. Hij had voor zijn vriendin verzwegen dat het huis aan de Van Alkemadestraat waar ze woonden, een maand eerder al in executieverkoop was verkocht.

“Het is heel fijn dat er iemand is die vertelt wat er allemaal gaat gebeuren."

Meteen na de dodelijke steekpartij was er hulp voor Suzanne en haar ouders van familierechercheurs. De echt langdurige hulp kregen ze van Femke van der Linden van Slachtofferhulp. “Het is heel fijn dat er iemand is die vertelt wat er allemaal gaat gebeuren. Femke nam zelf steeds contact met ons op. Ze heeft veel geregeld voor ons", zegt Suzanne. "We hadden nog nooit iets met de politie, justitie of Slachtofferhulp te maken gehad en we hadden geen idee wat ons te wachten stond. Femke heeft ons daarna begeleid bij alles wat er op ons pad kwam. Contacten met het Openbaar Ministerie, praktische zaken zoals afspraken met een psycholoog, maar ook een slachtofferadvocaat, het regelen van een schadevergoeding, het begeleiden tot aan het moment dat we ons verhaal mochten doen in de rechtszaal. Het is niet te bevatten wat je allemaal overkomt als er zoiets gebeurt."

"Het blijft een heel groot gemis."

"De band met mijn zus was heel goed. We hadden een hecht gezin en haar vriend hoorde er echt bij. De dag voor haar dood was hij nog bij ons. Het kwam allemaal als een donderslag bij heldere hemel", vertelt Suzanne. “Mijn ouders en ik kijken met een goed gevoel terug op het contact met Femke. Ze was echt een vertrouwenspersoon voor ons. Er is ook een hele hechte band ontstaan het afgelopen jaar. Zonder haar was het allemaal heel anders gelopen, al krijgen we mijn zus ermee niet terug. Het blijft een heel groot gemis."