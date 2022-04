Ouders woest op speciaal-onderwijsschool: 'Kind stond te spugen van angst'

Ouders zijn boos op Onderwijscentrum Leijpark in Tilburg. De school voor speciaal onderwijs heeft volgens hen geen oog voor de behoeftes van hun kinderen. Ook krijgen pestende scholieren zo veel ruimte dat andere kinderen er angstig van worden. Pleegoma Anja Remst is woest. "Vorige week woensdag was Boyd zo ziek dat hij niet kon eten. Hij stond te spugen van angst en stress." Volgens de school zelf krijgen ze juist van ouders veel waardering.

Alle ouders geven toe dat hun kind niet op speciaal onderwijs zit voor zijn zweetvoeten: er is iets bijzonders met de leerlingen aan de hand. Zo ook met de oudste zoon van Renate Kortekaas. Ze had drie kinderen op OC Leijpark en haalde ze afgelopen zomer van de school af: de maat was vol. “Natuurlijk snap ik dat een school niet op alle vlakken expertise heeft. Maar er werd helemaal geen rekening gehouden met de individuele behoeftes van mijn kind.”

Ook Boyd, het kind van pleegoma Anja Remst, kampt met pestproblemen. “Hij werd uitgejouwd om wat hij at, hoe hij eruit zag, hoe dik hij was en hij voelde zich absoluut niet prettig. Bijna maandelijks heb ik dat aangegeven aan de mentor. Ik heb de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar benaderd: Ik ben er klaar mee.”

Dat de school te weinig oog heeft voor de behoeftes van kinderen, herkent Diana Obbens. Haar dochter zat tussen 2015 en 2017 op de school, toen die nog Mytylschool heette: “Mijn kind kwam doodmoe thuis, moest soms overgeven van vermoeidheid, omdat ze continu over haar grenzen heenging. Ze heeft fibromyalgie, een vorm van reuma, waardoor ze altijd pijn heeft en snel vermoeid is. Omdat haar ziekte niet werd erkend, werd ze ook gepest op school: ‘Jij hoort hier niet’, zeiden ze tegen haar. Haar zelfbeeld is vernietigd. Via therapie probeert mijn dochter nu haar pestverleden te verwerken.”

Over communicatie door de schoolleiding klagen ook meerdere ouders. Een moeder: “Bij mijn kind gebeurde er op vrijdagmiddag een ongelukje op het speelplein, waarbij hij een ander kind per ongeluk verwondde. Pas op maandag zou hierover een gesprek volgen met de directeur. Mijn kind was het hele weekend gestresst.”

Meerdere ouders geven zulke voorbeelden. Een moeder: “Normaal moesten kinderen als ze stout waren, op de gang zitten. In coronatijd werd soms op de gang lesgegeven. Maar kinderen dachten dat ze iets stouts hadden gedaan, want dat werd niet met ze gecommuniceerd.”

Bij de onderwijsinspectie is over OC Leijpark alleen de zaak van 'het mondkapje' bekend. “Maar we denken niet dat dit zo breed speelt op de school dat wij daar actie op moeten ondernemen”, laat een woordvoerder weten. De zaken rondom het pestgedrag kent hij niet: “Maar ouders kunnen zich bij ons melden, dan kijken wij of er aanleiding is om in actie te komen.”

Volgens een moeder is er in de VMBO-examenklas een jongen die veel problemen geeft: “Hij terroriseert de boel, belaagt en bedreigt andere kinderen. Zondagavond barstte de bom. Mijn dochter kwam thuis en zei dat het zo niet meer hoeft. Maar ze móet naar school, anders kan ze geen examen doen. We hebben geëist dat die jongen continu in de gaten wordt gehouden, om zo mijn dochter te beschermen. Ik ben er zó boos over, dat deze school het toelaat dat een ander kind mijn kind dit aandoet.”

Meerdere ouders vertellen dat hun kind een burn-out heeft of op het randje zit. Boyd slikt medicijnen tegen de stress. “Dat is toch van de gekke?”, reageert Anja. “Maar anders kan het kind niet naar school, dan trekt hij het niet.”

OC Leijpark zegt in een reactie dat het in verband met privacy niet op specifieke situaties kan ingaan. Directeur Harry Hoekjen: “We trekken het ons uiteraard aan als iemand zich niet prettig voelt of er zorgen zijn en gaan dan in gesprek. Het is in ons gezamenlijk belang om te zorgen dat leerlingen zich prettig voelen en goed onderwijs kunnen volgen.”

Volgens Hoekjen heeft OC Leijpark een anti-pestbeleid: “En dat brengen we ook actief in de praktijk. Uit de jaarlijkse monitor sociale veiligheid blijkt in het algemeen dat leerlingen zich sociaal veilig voelen, het naar hun zin hebben in de klas en tevreden zijn over hoe we met elkaar omgaan. Ook de waardering van ouders is heel goed.”

De meeste ouders met een kind op OC Leijpark willen alleen anoniem over hun problemen praten omdat ze bang zijn. Want als je ontevreden bent, kun je je kind niet zo maar naar een andere school brengen. Er zijn nu eenmaal weinig scholen voor speciaal onderwijs. Een ouder: “Bij een conflict komt de vraag: ‘Heb je nog vertrouwen in deze school?’ want anders ben je niet meer welkom. Maar dan komt je kind thuis te zitten en dat wil je ook niet.”

Renate Kortekaas bracht haar kinderen wel naar een andere school: “Mijn oudste ging in vier maanden tijd een schoolniveau omhoog. Hij heeft nu rust en regelmaat. Een school moet een veilige plek zijn en dat is het bij OC Leijpark niet.”

