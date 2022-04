Geslagen met ijzeren stoelen: Jolande stapte na 12 jaar uit giftige relatie

Twaalf jaar had Jolande Kastelijn een relatie met Ronald die haar mishandelde en achterliet met een schuld van 70.000 euro. Deze week werd hij veroordeeld tot 5 jaar cel, voor het jarenlang mishandelen van twee andere ex-vriendinnen. "Ik droom nog regelmatig van hem. Dat zijn nachtmerries, maar ik ben niet meer bang voor hem. Ik ben nu vooral boos."

Een jaar geleden spoorde de recherche Jolande op, nadat er aangifte was gedaan van mishandeling tegen Ronald. Agenten hadden achterhaald dat Jolande 12 jaar geleden een lange relatie met de verdachte had gehad. Ze hebben zelfs een kind samen. "Ik heb hen verteld hoe onze relatie was. Die was kort gezegd gewelddadig." Jolande vertelt hier haar verhaal in de hoop dat andere slachtoffers eerder uit een giftige relatie stappen.

Feitelijk liet Ronald haar niet achter, maar trok Jolande de deur dicht waardoor hun relatie eindigde. "Hij was weer eens veroordeeld voor diefstal en tijdens zijn gevangenschap ben ik met mijn twee kinderen na twaalf jaar vertrokken. Mijn oudste zoon was door Ronald geadopteerd en samen zijn we de ouders van mijn jongste zoon."

Deze verklaring is meegenomen in het dossier, maar niet in de aangifte. Jolande zag het niet zitten het hele juridische traject af te lopen. Toen ze las dat haar ex-vriend vijf jaar achter de tralies verdwijnt, voelde ze wél de behoefte om haar verhaal te doen. "Vooral om uit te leggen hoe het kan dat je niet vertrekt bij gewelddadige partner."

Ze leerde Ronald kennen via zijn ouders, waar ze regelmatig kaartte. "Hij trok bij zijn ouders in, toen hij weer vrijkwam na een celstraf. Zo ontmoette ik hem en het klikte. Ik was echt verliefd op hem." De eerste drie jaar van de relatie verliepen volgens Jolande redelijk goed. "Hoewel er soms iets naar mijn hoofd vloog, waar hij dan later enorm veel spijt van had en in tranen spijt betuigde."

Na die eerste jaren ging de relatie bergafwaarts. Dat kwam volgens Jolande vooral door zijn stiekeme drugsgebruik. "Dan ging hij 's avonds de hond uitlaten en kwam hij in de ochtend pas terug met grote pupillen. Dan was zogenaamd de hond weggelopen of had wat met een vriend gedronken die hij toevallig was tegengekomen."