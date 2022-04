Dit was de dag waarop PSV de Beker won, van heenreis tot huldiging

PSV heeft zondag de TOTO KNVB Beker gewonnen. In de finale werd er met 2-1 gewonnen van Ajax. In dit liveblog hielden we je de hele dag op de hoogte, van de reis naar Rotterdam tot de huldiging in het Philips Stadion. Kijk hier alle foto's en video's terug.

23.57 - Spelers bedanken fans voor hun steun Het was een goed feestje in het Philips Stadion in Eindhoven. Spelers van PSV namen uitgebreid de tijd om een vol stadion toe te spreken en te bedanken. "Top dat jullie hier izjn zo laat op de avond", sprak Marco van Ginkel. "Dank voor jullie support. Jullie zijn er altijd! Het siezoen is nog niet voorbij, dus wie weet pakken we nog wel een prijs."

22.52 - Volg de huldiging live bij Omroep Brabant De huldiging van PSV in het Philips Stadion is straks live te volgen in een extra uitzending bij Omroep Brabant online en op televisie.

21.50 - Feest in kleedkamer Terwijl de bus vertrekt bij De Kuip, op weg naar de eigen fans in Eindhoven, gooit ESPN beelden van het feest in de kleedkamer online. Beelden waar PSV-fans geen genoeg van kunnen krijgen waarschijnlijk.

21.18 - PSV met ronkende motoren naar Eindhoven Er zijn nog wel wat vragen voor het drietal achter de desk, maar de persconferentie met Roger Schmidt, Marco van Ginkel en Cody Gakpo wordt afgebroken. 'We moeten met ronkende motoren naar Eindhoven', is de uitleg. Daar wordt de PSV-selectie in het eigen stadion - met fans - om 22.30 uur gehuldigd.

21.01 - Cody Gakpo is ook gewoon fan! Cody Gakpo was enorm blij toen Danny Makkelijk de wedstrijd tot een einde bracht. Logisch, in zijn ogen. "We hebben een jaar lang hard gevochten. En persoonlijk ben ik ook fan van PSV. Als je dan een prijs wint, de beker na tien jaar weer, komen er emoties los", begon Cody Gakpo zijn verhaal op de persconferentie.

21.05 - Roger Schmidt trots op PSV "Ik ben trots om coach van dit team te zijn”, zei Roger Schmidt, terwijl ‘de dennenappel’ op een paar centimeter van hem stond. “Wat ik vandaag heb gezien is ongelofelijk. Donderdag hebben we een intensieve wedstrijd hebben gespeeld tegen Leicester City. En dan vandaag tegen Ajax. Als je dan in staat bent om zo te spelen… ik hou echt van mijn team voor wat ze vandaag hebben gedaan.”

20.45 - Dusan Tadic baalt van bepalende momenten: "Gaf PSV energie"

De 2-0 en 2-2 werden afgekeurd nadat de videoscheidsrechter buitenspel constateerde. "Dat was niet goed voor onze ploeg, het gaf PSV extra energie", zei Dusan Tadic. Bij een penaltymoment had hij in de ogen van Tadic in de eerste helft ook in moeten grijpen. "Het was honderd procent een penalty. Ongelofelijk dat hij geen penalty gaf. Nu moeten we 'pak schaal'. Dat is de belangrijkste prijs."

20.33 - "Voetbal is een sport van momenten"

"Voetbal is een sport van momenten, dan kunnen wedstrijden kantelen. Dat hebben we vandaag gezien", zegt Erik ten Hag op de persconferentie na afloop. Hij geeft aan dat Ajax een penalty had moeten hebben, voor hij begint over de zwakke start na rust. "Vervolgens mag het niet zo zijn. Ontzettend vervelend. We hadden ons hier meer van voorgesteld. Moeten het accepteren. De rug rechten en door. Er zijn nog vijf finales te spelen."

"Zoveel dompers achter elkaar. Geen penalty. Maakt 2-0, afgekeurd. Maakt 2-2, afgekeurd. Bal op de paal. Op een gegeven moment is het teveel", gaat Ten Hag verder. Zorgen dat het invloed heeft op de titelrace zijn er niet bij Ten Hag. "Deze ploeg heeft karakter."

20.16 - PSV krijgt de beker van Guus Hiddink

Uit de handen van voormalig succestrainer Guus Hiddink hebben Cody Gakpo en Marco van Ginkel de KNVB Beker in handen gekregen.