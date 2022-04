Opwarmen voor bekerfinale: PSV-fans vertrouwen op winst

12.16

Omroep Brabant zendt om 13.02 live uit vanaf het Philips Stadion in Eindhoven. Hier verzamelen PSV-supporters zich om in bussen naar Rotterdam te worden gebracht. De stream is te volgen op onze site, app en televisie. In totaal mogen er 17.500 PSV-fans in stadion De Kuip. Er mogen net zoveel Ajax-fans naar binnen.