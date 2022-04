Woningoverval Rijsbergen: jonge verdachten poging tot doodslag verweten

De jongens die vastzitten voor de woningoverval in januari op een huis in Rijsbergen, worden verdacht van gewelddadige diefstal en poging tot doodslag. Tijdens de overval werd er geschoten en is één van de bewoners een gebroken rechteroogkas en een verbrijzeld jukbeen geslagen. Ook wordt de verdachten verweten dat ze opzettelijk geprobeerd hebben twee agenten in een politiewagen van het leven te beroven.

De zaken tegen twee van hen dienen woensdag en vrijdag pro forma voor de rechtbank in Breda. In de regel wordt dan gekeken of het voorarrest moet worden verlengd of dat er onderzoekswensen van bijvoorbeeld een advocaat zijn.

Deze woensdag is als eerste een jongen van 18 uit Tilburg aan de beurt, vrijdag staat een 19-jarige Bredanaar voor de rechter. Het is niet bekend of en wanneer de twee andere verdachten zich moeten verantwoorden. Eén van hen komt ook uit Tilburg; een 15-jarige jongen die bij de overval betrokken zou zijn geweest, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

Bedreigd met breekijzer en pistool

De woningoverval werd op 6 januari gepleegd, op een huis aan de Pannenhoefsebaan. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn de bewoners bedreigd met een breekijzer en een pistool. Eén van de slachtoffers kreeg ook harde klappen, met een voorwerp en vuisten. Ook is éénmaal met het wapen geschoten. Daarna zijn de inbrekers er vandoor gegaan met 900 euro en bankpassen.

Op hun vlucht, met een auto, werden ze aangehouden in het Belgische Massenhoven, ongeveer 45 kilometer ten zuiden van Rijsbergen. Tijdens de achtervolging door de politie probeerde de bestuurder van de vluchtauto met een zeer hoge snelheid de dienstwagen van de weg te drukken. Ook werd tijdens de achtervolging een aantal voorwerpen in de richting van de politieauto gegooid wat volgens het OM eveneens slecht had kunnen aflopen.

