Jongen die Megan (15) doodstak hoort ook in hoger beroep maximale strafeis

De 15-jarige Megan uit Breda (foto: familie)

Ook in hoger beroep eist het Openbaar Ministerie de maximale straf tegen de inmiddels 18-jarige jongen die Megan (15) uit Breda doodstak. Eind januari veroordeelde de rechtbank in Breda hem al tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Daartegen ging de jongen in beroep. Hij houdt vol dat hij uit noodweer handelde.

Sven de Laet Geschreven door