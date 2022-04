Een villa en een tabakszaak, wie is de drugsverdachte (28) uit Den Bosch?

Woensdagochtend is bij een grote politieactie in Den Bosch een 28-jarige man van zijn bed gelicht. Volgens de politie is hij een belangrijke verdachte in het onderzoek naar de grootste cocaïnevangst ooit in Nederland. Wie is deze Bosschenaar? Omroep Brabant bekeek de woning nader en ontdekte dat de man een tabakswinkel runt in de Graafsebuurt-Zuid, waar ook geld naar het buitenland verstuurd kan worden.

De arrestatie van de Bosschenaar is onderdeel van een reeks invallen in Nederland, Duitsland, België, Spanje en Paraguay. In totaal zijn er tientallen verdachten aangehouden. Aanleiding voor de invallen is de grootste cocaïnevangst ooit in Nederland. In februari vorig jaar werd in de havens van Antwerpen en Hamburg 23.000 kilo cocaïne ontdekt. De drugs hadden Nederland als eindbestemming. De totale waarde van de lading was 600 miljoen euro.

Luxe villa

De politie deelde beelden van de inval in Den Bosch, waarop te zien is dat het om een luxe villa aan de Deken Pompenstraat in het stadsdeel Empel gaat. Op een video die een makelaar jaren geleden op Facebook plaatste zien we de woning, een pand met een oppervlakte van 350 vierkante meter, twee woonkamers, en zes slaapkamers: