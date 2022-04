112-nieuws: grote drukte op snelwegen • meisje (2) gevonden in speeltuin

16.12

Het is druk op de Brabantse snelwegen. De ANWB had al gewaarschuwd voor een zware spits door het begin van de meivakantie. Onder meer op de A58 en in het gebied rondom Eindhoven loopt het al behoorlijk vast. Zo leidde een ongeluk met twee vrachtwagens bij Someren tot veel vertraging op de A67. Rond 16.15 uur waren alle rijstroken daar weer vrij.

De ANWB adviseert weggebruikers om, als het even kan, pas later de weg op te gaan. "Het heeft geen zin om aan te sluiten in de file. Als je rond een uur of zeven vertrekt, rijdt dat een stuk relaxter."