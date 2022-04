112-nieuws: jonge verkeershufter opgepakt • overval in Schijndel

10.39

Een taxi in Deurne is vrijdagochtend spontaan in brand gevlogen tijdens het rijden. De chauffeur zag vlammen en zette zijn auto aan de kant. De brandweer bluste de brand, maar kon niet voorkomen dat van de auto neits meer over is. Volgens een 112-correspondent zaten er geen klanten in de auto. Vermoed wordt dat verkeerde brandstof de oorzaak van de brand is.