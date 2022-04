Honden ziek door drugspoep: de schrik zit er goed in bij de baasjes

Wandelaars die hun hond uitlaten in stadspark Warande in Helmond zijn geschrokken van het nieuws over hond Scott. Het beestje werd onwel door het eten van mensenpoep met daarin drugsresten. De baasjes zijn alert om zo een hoop ellende bij de eigen viervoeter te voorkomen. "Ik ga mijn hond nu meer aan de lijn houden."

Julia Kanters Geschreven door

Bas Promper uit Helmond is geschrokken, maar zeker niet verbaasd over het nieuws van de onwelgeworden hond. Hij laat zijn hond Tibbe elke dag uit in het stadspark. Hij komt van alles tegen onderweg. "Van complete shoarmaschotels tot lachgasballonnen. Je vindt hier alleen maar troep", vertelt het bezorgde baasje. Ook wordt er volgens hem veel gehandeld in drugs aan de rand van het park.

Bas Promper met hondje Tibbe (foto: Julia Kanters)

Een andere wandelaar vertelt ook dat er altijd veel troep ligt. "Er worden soms gewoon varkensresten gedumpt. Ik weet niet wat daarmee is gebeurdm dus ik wil ook niet dat mijn hond dat eet."

"Gadver! Dat betekent dus dat mensen in dit park poepen."

Een zekere verbazing was er wél bij Baande van Andel over de opgegeten mensenpoep. "Dus dat betekent dat mensen gewoon poepen hier in dit bos? Gadver!", roept ze. Haar hond Joy eet volgens haar ook vaak poep, dus ze is nu een stuk alerter.

Gaande van Andel met hondje Joy (foto: Julia Kanters)

"Ik vind het nu te riskant."