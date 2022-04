Rachid en Karym redden zichzelf uit zinkende boot: 'Dacht dat het over was'

De twee mannen die zaterdagmiddag op de zinkende plezierboot zaten op de Maas bij Oijen, hebben de aanvaring met een vrachtschip ternauwernood overleefd. Een van de mannen, Rachid, kwam vast te zitten in het water en dacht even dat hij het niet zou overleven. "De hulpdiensten waren er pas toen ze zichzelf al hadden gered", vertelt Agnes van der Meer, de moeder van Rachid. Volgens Agnes ligt de schuld van de aanvaring niet bij haar zoon en daarom zoekt ze getuigen.

Zaterdagmiddag voeren Rachid (42) en Karym (35), de zoon en schoonzoon van Agnes, met een muziekje op over de Maas. Ze zaten op een splinternieuwe boot, een kruiser van ruim negen meter lang, die Agnes en haar zus die dag voor 17.000 euro hadden gekocht. De mannen zouden de kruiser naar hun woonplaats in Rijnsburg varen, terwijl Agnes en haar zus weer naar huis reden. "De boot was perfect. De vorige eigenaar had er zeven maanden keihard aan gewerkt. Dat is nu allemaal weg", vertelt Agnes. Drie kwartier na de aankoop ging het mis. Bij Oijen kwamen Rachid en Karym in botsing met een vrachtschip, waarna de kruiser zonk. "Het was heel rustig op het water, er waren alleen wat zeilbootjes en een kano. Rachid en Karym voeren rechts. Ze hadden niet achterom gekeken en zagen het 80 meter lange containerschip totaal niet aankomen", vertelt Agnes. Ze voert het woord namens haar zoon en schoonzoon, die volgens haar nog in shock zijn.

De splinternieuwe boot die Agnes vlak voor de aanvaring kocht (foto: Agnes van der Meer).

"De kruiser sloeg meteen om." Volgens Agnes kon Karym van de boot springen, maar haar zoon Rachid niet. "Hij kwam vast te zitten in de boot. Waaraan weet hij niet meer, want hij was helemaal gedesoriënteerd. Hij kreeg geen lucht en dacht dat het einde verhaal was." Gelukkig wist haar zoon zichzelf toch los te maken en boven water te komen. "Hij weet niet eens meer hoe, maar het is gelukt." De mannen klommen op de rubberen boot die achter de boot hing. Ondertussen had een vrouw die op het vrachtschip stond een ladder uitgegooid. "Ze riep dat ze naar haar moesten peddelen en hielp ze op de boot. Vanaf daar belde mijn zoon ons, wij waren nog onderweg naar huis hebben meteen rechtsomkeert gemaakt."

"Het eerste wat ze moesten doen, was een blaastest."

Rachid en Karym zijn niet ernstig gewond geraakt, maar het gaat zondag niet goed met ze. "Ze hebben de hele nacht nachtmerries gehad. Vooral mijn zoon heeft in doodsangst geleefd. De beelden blijven zich steeds in zijn hoofd herhalen. Hij heeft ook een bult op zijn hoofd, pijn in zijn borst en last van zijn knieën, maar hij kan zich niet veel meer herinneren." Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding van de aanvaring. Die kwamen aan toen de mannen al veilig en wel op het containerschip stonden. Agnes baalt van de manier waarop de hulpdiensten met haar zoon en schoonzoon omgingen. "Ze waren onderkoeld en kregen wel een isolatiedeken om. Maar het eerste wat ze daarna moesten doen, was een blaastest. Die was negatief, want ze hadden niet gedronken. Rachid en Karym waren meteen verdachten, terwijl ze niets fout deden", vindt ze.

"Het wordt anders een gevecht om wie de schuldige is."

De politie onderzoekt nog hoe de aanvaring precies kon gebeuren. De familie is in ieder geval van mening dat de twee mannen niets fout hebben gedaan. Daarom zoekt Agnes mensen die de aanvaring hebben gezien. "Het wordt anders een gevecht om wie de schuldige is. Hopelijk waren er zaterdagmiddag mensen in de buurt die iets hebben zien gebeuren." Beelden van na de aanvaring zaterdagmiddag:

Foto: Agnes van der Meer.

Foto: Jochem van den Helm.