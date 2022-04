112-nieuws: Steekpartij in woning, slachtoffer zoek • man (90) in botsing

11.55

Bij slijpwerkzaamheden in een pand aan de Prins Bernhardstraat in Boxtel is vanochtend brand ontstaan. Hierbij is iemand gewond geraakt aan zijn gezicht. Ambulancemedewerkers hebben zich over het slachtoffer ontfermd, zo laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede persoon raakte niet gewond.

Het brandje ontstond rond half twaalf en bleef beperkt tot de kelderruimte. Rond twaalf uur was de situatie onder controle. De brand ontstond in het pand waar voorheen Tiga Health & Beauty was gevestigd. Onlangs werd het pand verkocht. De Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoekt de oorzaak.