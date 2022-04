Avondklokrellen in Eindhoven: acht maanden cel en forse schadevergoeding

Een jaar en drie maanden na de avondklokrellen in Eindhoven, is een Belg van 26 voor zijn aandeel veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van ruim 52.000 euro.

De ongeregeldheden waren op 24 januari vorig jaar. Een protest tegen de avondklok liep toen zo uit de hand, dat de binnenstad van Eindhoven vrijwel de gehele dag in vuur en vlam stond. Er werden veel vernielingen aangericht en er werd gekraakt.

Zowel bij de rechtbank als, in hoger beroep, bij het gerechtshof zijn al vele tientallen raddraaiers veroordeeld. Een aantal verdachten werd vrijgesproken en een enkeling is in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het hof.

Openlijk geweld en diefstal

De man die dinsdag naar de gevangenis is gestuurd door de politierechter in Den Bosch, werd gestraft voor openlijk geweld en diefstal. Hierbij heeft de rechter overwogen dat hij een behoorlijke rol had in verschillende incidenten tijdens de rellen in Eindhoven. Maar ook zijn persoonlijke omstandigheden zijn bij het bepalen van de uitspraak tegen het licht gehouden en dan vooral zijn lage IQ.

