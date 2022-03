Avondklokrelschopper krijgt half jaar celstraf in plaats van twee weken

De brandende wagen van ProRail voor het ook al vernielde stationsgebouw in Eindhoven (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties).

Een man uit Gouda moet een half jaar de cel in wegens zijn aandeel in de avondklokrellen van vorig jaar januari in Eindhoven. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dit dinsdag bepaald. Dat is veel zwaarder dan de twee weken gevangenisstraf die de rechtbank hem eerder had opgelegd. Justitie was hiertegen in beroep gegaan.