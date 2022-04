Mortuarium op begraafplaats wordt theehuis: 'Het spookt niet'

Thee drinken in een oud lijkenhuis, op begraafplaats Orthen in Den Bosch kan het nu precies vijf jaar. Het voormalige mortuarium stamt uit 1872 en werd zo'n 100 jaar gebruikt. Daarna raakte het in verval en werd het als opslag gebruikt. De afgelopen vijf jaar werd het helemaal opgeknapt en omgedoopt tot Het Theelicht. "Het theehuis zorgt voor leven op de begraafplaats", zegt voorzitter Hanny Roodnat van de stichting Theelicht.

Dit jaar bestaat het theehuis vijf jaar. Twee vaste bezoekers van de begraafplaatst misten een plek om even op adem te komen na een bezoek aan de begraafplaats en bedachten dat het voormalige mortuarium dat al jaren leegstond een ideale plek was voor een kop koffie. Dit idee werd door de gemeente beloond met het Beste Vrijwilligersidee én een geldbedrag van 5000 euro.

Hoewel het een beetje luguber of akelig klinkt om te theeleuten in een lijkenhuis op een begraafplaats, verzekert de voorzitter dat het er niet spookt. "Er kwam ooit een bezoeker overstuur binnen nadat ze een telefoon hoorde overgaan naast haar, zonder dat iemand in de buurt was. We hebben haar gekalmeerd, door de vertellen dat tegenwoordig soms mobieltjes mee begraven worden. Dan kunnen nabestaanden hun dierbare bellen. Geen knipperende lampen of wiebelende kopjes hier, hoor", lacht ze.

In 2017 werden na flink wat kluswerk de deuren van het Theelicht geopend. "Het is ongelofelijk hoeveel mensen vrijwillig hebben meegeholpen om het voor elkaar te krijgen. Ook bedrijven hielpen mee met sponsorgeld of bouwklussen" vertelt voorzitter Hanny. "Oude details zijn zoveel mogelijk bewaard. Zo zijn er nog kogelgaten bij de voordeur te zien uit de Tweede Wereldoorlog."

Vijf dagen per week is het theehuis open en iedereen is welkom. Achter de bar staat altijd één van de twintig vrijwilligers met een luisterend oor. "Er worden niet altijd verdrietige verhalen verteld. Soms gaat het gewoon over het weer of de gasprijzen omdat bezoekers even over iets anders willen praten."

De afgelopen jaren heeft het theehuis haar nut bewezen. "We hebben hier een gastenboek liggen en daar staan zoveel positieve reacties in", vertelt Hanny . Ze komen soms met een zwaar gemoed binnen en vertrekken een stuk lichter." Wekelijks wordt de begraafplaats door 600 mensen bezocht. De een komt er gewoon een wandeling maken, de ander zet een bloemetje bij een graf of houdt het schoon.

Er worden geregeld wandelingen over de begraafplaats gehouden, want is er is veel te vertellen over overledenen die hier liggen. "Hier liggen slachtoffers van MH17, de Herculesramp, de Faroramp en ook de Engel van het Meer ligt hier. Opmerkelijk is ook het graf van Bossenaar Janus 'Kiep' op de begraafplaats. Ruim veertig jaar na zijn overlijden staan er nog wekelijks mensen bij zijn graf", weet Hanny.

Janus was een bekende verschijning in Den Bosch. Al die tijd wordt zijn graf netjes onderhouden door bezoekers en is er zelfs geld verzameld om het graf niet te ruimen. Janus had een verminkt gezicht, nadat hij als kind tegen een hete kolenkachel was gevallen. Hij liep altijd voorop met carnavalsoptochten en Koninginnedag. Dankzij zijn verbrande gezicht kende iedereen Janus.