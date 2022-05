Amber is nét geen 'Deutsche Superstar' maar wel heel trots op tweede plek

Amber van den Elzen (21) uit Gemert eindigde zaterdagavond als tweede in de Duitse versie van de tv-talentenjacht ‘Deutschland sucht den Superstar’. Zondagmiddag geniet ze nog volop na van haar deelname, samen met haar familie op een terras in Keulen. “Het gaat supergoed met me, dit is zo’n mooie ervaring geweest. Nu is het echt afgelopen, dat is wel apart.”

Ze is euforisch over haar deelname. “Het is een achtbaan geweest, er is zoveel gebeurd in dat jaar. Ronde voor ronde, die liveshows met een liveband. Het was geweldig om daaraan deel te mogen nemen. Ik heb ook zoveel geleerd, ze hebben heel goede zangcoaches.”

Afgelopen maand zat ze ook in quarantaine om te voorkomen dat ze corona zou krijgen. “Het hotel had een dakterras waar ik naar buiten kon, soms mocht ik even buiten wandelen. Eigenlijk reisde ik van het hotel naar de studio en weer terug. Als iemand corona kreeg, kon de productie niet doorgaan. Ik geniet er nu van om weer lekker op een terrasje te zitten.”