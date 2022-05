112-nieuws: auto in sloot beland • zoekactie Galderse Meren afgerond

17.14

Bij Equicentrum Sprong Vooruit in Oeffelt was maandagmiddag een traumahelikopter ter plaatse. Volgens een 112-correspondent was er in het weiland iemand die hulp nodig had. Ook de politie en een ambulance waren aanwezig. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk.