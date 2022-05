112-nieuws: autobrand in Eindhoven • gewonden na explosie op boot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

06.20 Autobrand in Eindhoven Aan de Koningskinderen in Eindhoven is vanochtend vroeg een autobrand geweest. Dat blijkt uit een Burgernetmelding die de politie heeft verstuurd. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.

