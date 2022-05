112-nieuws: autobrand in Eindhoven • man ramt lantaarnpaal met Jaguar

05.30

Een auto en een kleine vrachtwagen zijn gisteravond laat op de A58 bij Tilburg gebotst. Voor zover bekend raakte er bij het ongeluk niemand gewond. Er was alcohol of drugs in het spel. Eén van de bestuurders is volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat, die na het ongeluk te hulp schoot, namelijk meegnomen naar het politiebureau in het kader van artikel 8 van de Wegenverkeerswet. Dat is de wet die gaat over het gebruik van alcohol en/of drugs in het verkeer.