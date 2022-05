Geen leidster, maar een moeder voor opvang: Riethoven bundelt de krachten

De kop is eraf. Een aantal moeders uit Riethoven heeft zelf het heft in handen genomen en is maandag begonnen met een alternatieve opvang van kinderen. Ze springen in het gat dat ontstond doordat kinderopvangorganisatie Nummereen ermee was gestopt. De kinderen zijn er niet rouwig om. “Met mama is het veel leuker, hier mag je meer.”

Ook voor Stefanie Antonis, moeder van Faya (6) en Bo (8), is het een uitkomst waar ze heel blij mee is en waar ze enkele weken geleden niet van had kunnen dromen. Het besluit van Nummereen om vanwege onder meer een tekort aan personeel na de meivakantie te stoppen met de buitenschoolse opvang, viel rauw op het dak van Stefanie en vele andere ouders. Het bezorgde haar enorme kopzorgen. “De stresslevels sloegen hoog uit.” Ze was een beetje begripvol voor het besluit van Nummereen, maar vooral kwaad en verdrietig. Hoe moet dat met een fulltimebaan als je twee kinderen hebt die opgevangen moeten worden, zo vroeg de Riethovense zich wanhopig af. Ze ging niet bij de pakken neerzitten. Na een potje uithuilen en een wijntje bij vriendinnen, herpakte Stefanie zich.

"Iedereen baalde voor elkaar."

Sneller dan gedacht wist ze met een aantal andere ouders – en dus lotgenoten – de koppen bij elkaar te steken. Om een alternatief te bedenken. En dat kwam er. Stefanie: “We vormen een kleine gemeenschap. Iedereen baalde voor elkaar.” De ouders besloten het probleem zelf op te lossen. Door zichzelf op nummer één te zetten, alle leidsters op te dragen een Verklaring Omtrent het Gedrag op te vragen, een WhatsApp-groep aan te maken en een map met instructies aan te leggen. Deze maandagmiddag meldde een eerste groep kinderen zich, onder begeleiding van een aantal ouders, onder wie Eline de Groot en Stefanie. “Nu sta onder anderen ik er zelf voor, dat had ik niet verwacht. Geen leidster voor een groep, maar een mama. Nood breekt wet”, verduidelijkt Stefanie, breed glimlachend.

Eline de Groot met drie van de 'oppaskinderen' (foto: Imke van de Laar).

De vrijwilligers van de moestuin naast de Sint Willibrordus-basisschool wilden ook een duit in het zakje doen en lieten de kinderen eerst wat aardbeienplantjes poten. Vervolgens kon een eindje verderop in het versierde gemeenschapshuis De Rietstek de eerste kindermiddag nieuwe stijl beginnen. De kinderen voelden zich er direct thuis. De een speelde trompet, de ander begon te knippen en kleuren en een derde zocht uit hoe je op tv een spelletje kunt spelen.

Kinderen in de moestuin (foto: Imke van de Laar).

Stefanie en Eline bekeken het met plezier. Hun burgerinitiatief is goed ontvangen in Riethoven maar ook daarbuiten. Mensen uit omliggende plaatsen hebben zich al gemeld om mee te komen helpen en ervaring op te komen doen. Vele handen maken licht werk.

"We doen het stap voor stap."