Nijpend personeelstekort in kinderopvang: meer dan 500 vacatures

Het personeelstekort bij kinderopvangorganisaties is nijpend en nieuwe medewerkers zijn lastig te vinden. Er staan dan ook ruim 500 vacatures open, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. En dat heeft grote gevolgen: "We werken soms onderbezet en lopen op ons tandvlees."

Sanne Hoeks & Lobke Kapteijns Geschreven door

In maart dit jaar kregen ouders met kinderen bij NummerEen Kinderopvang in de Kempen het slechte nieuws dat er na de meivakantie een aantal locaties en groepen gaan sluiten vanwege gebrek aan personeel. We ontvingen signalen van andere kinderopvangorganisaties dat het moeilijk is om voldoende personeel te vinden. Reden voor Omroep Brabant om te onderzoeken wat de personeelskrapte betekent voor kinderopvangorganisaties in Brabant. We vroegen 240 kinderopvangorganisaties of zij last hebben van personeelstekort en welke gevolgen dat voor hen heeft. Het leverde 104 reacties op, van zowel grote als kleine kinderopvangorganisaties verspreid over de hele provincie. 57 kinderopvangorganisaties, die samen goed zijn voor zo'n 458 locaties in Brabant, geven aan dat er sprake is van een personeelstekort binnen hun organisatie. 47 kinderopvangorganisaties, in totaal zo'n 59 locaties, geven aan geen last te hebben van het personeelstekort. Het overgrote deel is dus naarstig op zoek naar nieuwe medewerkers.

“Iedereen moet zoveel extra werken bij ziekte en vakanties, eigenlijk is iedereen continu moe.”

Dat heeft ingrijpende gevolgen voor zowel ouders en hun kinderen als medewerkers. Als meest genoemde gevolg van de tekorten wordt de te hoge werkdruk genoemd. Organisaties geven aan dat medewerkers sinds coronatijd extra uren maken. Door het huidige personeelstekort is dat nog steeds zo. “Dat betekent op langere termijn dat er meer mensen uitvallen door ziekte", zegt een organisatie in Zuidoost-Brabant. Vakanties toekennen blijkt een uitdaging en de krappe personeelsplanning zorgt voor stress. “Iedereen moet zoveel extra werken bij ziekte en vakanties, eigenlijk is iedereen continu moe. De rek is er een beetje uit en we kunnen geen extra kinderen meer aannemen omdat er geen personeel is”, vertelt een van kinderopvangorganisaties. Er is volgens de organisaties dan ook meer vraag naar opvang, maar er zijn weinig uitbreidingsmogelijkheden. Wachtlijsten worden steeds langer en groepen moeten soms tijdelijk sluiten: "Dat doen we in het uiterste geval.”

“Er moeten veel dagen met weinig uren gewerkt worden om aan interessante contracturen te komen.”

Om de tekorten op te lossen, noemen veel organisaties het extra inzetten van huidig personeel, door contracten tijdelijk op te hogen. Vaste contracten worden eerder uitgegeven en organisaties zoeken samenwerking met het beroepsonderwijs. Zo worden steeds meer stagiaires aangenomen met als doel deze te behouden zodra ze klaar zijn met hun opleiding. Ook kantoorpersoneel en directieleden worden ingezet op groepen.

“De administratieve taak van een pedagogisch medewerker is helaas alleen maar groter geworden.”