Zo haal je je eindexamens: 'Stress niet teveel, maar wel beetje'

De eindexamens starten deze week. Spannende tijden dus, voor scholieren die in hun laatste jaar zitten. Maar hoe kom je die weken een beetje ontspannen door? De makers van de succesvolle podcast Het Tussenuurtje deden vorig jaar hun eindexamens. Voor de scholieren van nu hebben ze wel wat tips: “Neem af en toe een pauze en relax. Stress werkt alleen maar tegen je.”

Luuk Zijlmans, Jonas Brock, Lucas Verstappen en Jesse Miltenburg begonnen, nadat ze alle vier uit de les waren gezet, met een podcast. Dat werd een hit: ze hebben duizenden volgers. Vorig jaar deden ze eindexamen op het Odulphuslyceum in Tilburg. Op ons verzoek maken ze een speciale podcast met tips voor de eindexamenkandidaten van nu.

“Een donkere waas”, zegt Jesse met een lach, als hij terugdenkt aan die tijd. Want eigenlijk vond hij het best leuk. Lucas is het met hem eens: “Je krijgt zo’n gevoel van ‘We’re all in this together’. Je krijgt een sterkere band met je jaargenoten.” En Luuk heeft geruststellend nieuws voor de eindexamenkandidaten van nu: “Het was minder zwaar dan we dachten”.

Maar dat geldt niet voor Jonas: “Ik heb er niet van genoten”, zegt hij stellig. “Het duurde veel te lang. Een maand lang blokken, blokken, blokken.” Wat een contrast met Luuk: “Ik heb voor één toets goed geleerd, dat was wiskunde. En voor de rest misschien een uurtje.”