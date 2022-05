Verbouwing theater in Den Bosch kan verder: buren trekken aan kortste eind

De gemeente Den Bosch heeft terecht toestemming gegeven voor de sloop en nieuwbouw van het Theater aan de Parade. De Raad van State heeft dit woensdag bepaald. De werkzaamheden hoeven dan ook niet te worden stilgelegd.

Een aantal omwonenden en nonnen van de congregatie Dochters van Maria en Joseph waren naar het hoogste rechtsorgaan in ons land gestapt, omdat ze onder meer vinden dat het nieuwe theater veel te groot wordt. Ook zijn ze bang dat een ventilatiesysteem stankoverlast en luchtvervuiling gaat veroorzaken. De Raad van State veegde al hun argumenten van tafel. Wethouder is erg blij

"Ik ben erg blij met deze positieve uitspraak", liet wethouder Huib van Olden weten. "Er zijn geen juridische beletsels meer om de voortgang van de bouw tegen te kunnen houden. Het heeft lang genoeg geduurd, maar Den Bosch krijgt waar het op zit te wachten. Mede afhankelijk van mogelijke leveringsproblemen gaan we er nog steeds vanuit dat volgend jaar zomer de eerste voorstelling kan worden opgevoerd in het nieuwe Theater aan de Parade." Vorig jaar februari werd duidelijk dat de sloop van het Theater aan de Parade eindelijk kon beginnen. De miljoenenklus had al vertraging opgelopen door een aantal andere gerechtelijke procedures. Tijdens de afbraak en verbouwing van het theatercomplex liep er nog een zaak die omwonenden hadden aangespannen tegen het gemeentebestuur. Hierin is nu het oordeel geveld. Project van lange adem

De gemeente zet zich al een jaar of vijftien in voor een nieuw Theater aan de Parade, op de huidige plek. Voor de eisers is het verdict een hard gelag. Zij grepen eerder dit jaar de laatste strohalm bij de Raad van State om hun bezwaren te laten horen. Op voorhand zei Jos Wagenaars, één van de bezwaarmakers al, dat ze weinig kans maakten. Zijn bange vermoeden is uitgekomen.

De bouw is in volle gang (foto: Maarten Nelissen).

'Stank en herrie in de tuin'

De buurtbewoners vinden vooral dat het nieuwe theater veel te groot wordt. Ook komt volgens hen vieze lucht die uit het nieuwe pand wordt geblazen, met veel lawaai bij sommige buren in de tuin terecht. "Als er duizend mensen staan te carnavallen in het theater, komt al die stank en herrie bij ons in de tuin", zo verwoordde een andere bezwaarmaker, Frans Carpay, het eerder dit jaar tijdens de zitting bij de Raad van State.

De buurt ondervindt nu al overlast (foto: Maarten Nelissen).

Die zou eind februari of begin maart uitspraak doen; uiteindelijk is dat woensdagochtend gebeurd. Voor de gemeente en de aannemer verandert er niets. De sloop en verbouwing waren rechtsgeldig en hoeven dus niet te worden stilgelegd. De omwonenden zullen zich hier bij neer moeten leggen, zij komen later deze woensdag met een reactie. 'Opening in najaar 2023'

De voor het Theater aan de Parade geprogrammeerde voorstellingen worden sinds oktober opgevoerd in de Brabanthallen. Per seizoen vinden hier ruim honderd programma-onderdelen plaats - tot medio 2023. Theaterdirecteur Alex Kühne is 'superblij' met de uitspraak van de Raad van State. Hij stelt dat met name de gemeente steeds de juiste procedures heeft gevolgd. Kühne gaat er vooralsnog vanuit dat de sleutel van het nieuwe complex volgend jaar zomer kan worden overhandigd en dat in het najaar, met een openingsprogramma van een aantal maanden, het nieuwe seizoen kan worden ingeluid.