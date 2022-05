112-nieuws: Brandweer bevrijdt beknelde kat • steekpartij in huis Eindhoven

05.22

Een man is donderdagochtend gewond geraakt bij een steekpartij in een woning op een woonwagenkamp aan de Oude Doornakkersweg in Eindhoven. Volgens de politie gaat het om een ruzie in de relationele sfeer.

Een traumahelikopter is ter plaatse gekomen om hulp te verlenen. Het is niet bekend hoe het met de man is.

LEES OOK: Steekpartij op woonwagenkamp Eindhoven, man raakt gewond