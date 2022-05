112-nieuws: ree uit het water gered • afval in vuilniswagen vat vlam

11.26

Een koe is in een sloot langs de Brugstraat in Middelrode terechtgekomen. Een vrachtwagenchauffeur zag hem vanuit zijn cabine in het water liggen. "Ik zag een witte stip en dacht: dat is niet goed."

Het is niet bekend hoe lang de koe er al lag. De brandweer heeft in eerste instantie geprobeerd het dier met touwen uit de sloot te trekken. Toen dat niet lukte, is er een zogeheten loader van de boer bijgehaald. Daarmee kon doe koe uit de modder worden getakeld. Ze loopt inmiddels weer tussen de rest van de kudde, zag ook de oplettende chauffeur. "Koe blij, wij blij."