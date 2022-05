112-nieuws: Auto op de kop, weg vol bierflessen • storing op het spoor

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

07.21 Minder treinen tussen Eindhoven en Roermond wegens storing Tussen Eindhoven en Boxtel is sprake van een overwegstoring, daardoor rijden er minder treinen tussen Eindhoven en Roermond. De NS verwacht dat de storing om 09.00 uur weer verholpen is. De dienstregeling is aangepast.

05.58 Vakantiegangers stranden langs A50, vermoedelijk brand onder motorkap Twee automobilisten zijn vrijdagochtend gestrand op de A50 ter hoogte van Sint-Oedenrode nadat er vermoedelijk brand uitbrak onder de motorkap. Ze wisten de auto veilig aan de kant te zetten en uit te stappen. Ze hadden koffers en tassen bij zich om op reis te gaan. De brandweer en politie kwamen ter plaatse. De auto is meegenomen door een berger en de vakantiegangers zijn weer op weg geholpen. Brandweer in actie voor stilgevallen auto. (foto: Sander van Gils - SQ Vision).

02.03 Auto slaat over de kop, weg bezaaid met bierflessen Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag met zijn auto tegen een boom gereden in Etten-Leur. Hij kwam 150 meter verder op z'n kop terecht. Het ongeluk gebeurde aan de Rijsbergseweg, ook wel bekend als de N394. Op het moment dat de berger de auto omhoog takelde, vielen er vijftien bierflessen uit de auto. De bestuurder is lichamelijk onderzocht en vervolgens aangehouden door de politie. Zij doet ook onderzoek naar de ongeval. De auto belandde op z'n kop (foto: SQ Vision).