112-nieuws: botsing met drie vrachtwagens • storing op het spoor

Op de kruising van de Zuiderkruisweg en de Siriusstraat in Tilburg is vrijdagmiddag een ongeluk gebeurd. Daarbij waren in totaal drie vrachwagens betrokken. Bij het afslaan zwenkte een trailer van een vrachtwagen uit en botste tegen een tweede vrachtwagen aan. Hierdoor schaarde vrachtwagen en kwam in aanraking met een derde vrachtwagen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.