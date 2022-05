112-nieuws: botsing met drie vrachtwagens • veel schade na brand in garage

20.45

Een brand in een garage van een huis aan de Middelstraat in De Moer heeft veel schade veroorzaakt. Het huis stond vol met rook, daardoor is de schade groot. De bewoners konden hun huis veilig uit komen en werden opgevangen door de overburen.

De brand ontstond rond kwart over zeven, de brandweer van Kaatsheuvel kreeg bij het blussen hulp van de brandweer uit Tilburg. Het is niet bekend wat er vlam vatte in de garage.