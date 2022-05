Sluiten azc Overloon om overlast voelt dubbel: 'Kleine groep verpestte het'

Nog iets minder dan een week en dan gaat het asielzoekerscentrum tussen Overloon en Stevensbeek dicht. De overlast van met name alleenstaande mannen was zo groot, dat de dorpen er klaar mee waren. Toch is er niet alleen opluchting. In de dorpen wordt het ook jammer gevonden dat er nu een opvangplek minder is voor mensen die het nodig hebben.

“Je wil iets vragen over het AZC? Nee, daar ga ik niet op in”, zegt een voorbijganger. Het is een lastig onderwerp, zoveel is duidelijk. Veel inwoners praten er liever niet over. De kogel is al een tijdje door de kerk. Na jaren van overlast besloot de toenmalige gemeente Boxmeer vorig jaar dat het contract met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet wordt verlengd. De overlast in de dorpen was te groot. Op 19 mei gaan de deuren van het centrum dicht en zijn alle kamers leeg. In Overloon is een vrouw de heg aan het knippen. “Het is geen gemakkelijke keuze geweest”, zegt ze. “Opvang voor mensen in nood is heel hard nodig.” Wijzend op de supermarkt vertelt ze: “Er werd daar veel meegenomen. Heel vaak zag ik de politie weer voor de deur staan. Een kleine groep heeft het verpest.”

"In het begin ging het allemaal prima. Toen woonden er nog gezinnen."

Een oudere man komt net uit de supermarkt. Hij zet zijn boodschappentas achterop de fiets. Liever noemt hij zijn naam niet. Hij vertelt: “In het begin ging alles goed. Toen was het nog een gezinsopvang”, vertelt hij. “Het was helemaal prima”, gaat hij verder. “De kinderen werden goed opgevangen op de basisschool. Er waren veel vrijwilligers.” Het veranderde met de komst van steeds meer alleenstaande mannen, zogenoemde veiligelanders. Toen nam de overlast in Overloon en Stevensbeek toe. Er werd ingebroken en gestolen. Veel mensen voelden zich niet meer veilig. In 2020 bleek uit cijfers dat in Overloon veruit het grootste aantal incidenten voordeed van alle opvangcentra in Brabant. “Vorige maand werd hier voor de supermarkt mijn fiets nog gestolen. Ik was even naar binnen. Binnen een minuut was die weg”, vertelt de man met de boodschappentas. “Maar het is wel jammer dat het dicht gaat. Want in het begin ging het dus echt heel goed.”

"We konden niet anders, er was geen andere optie. Terwijl je mensen wil helpen.