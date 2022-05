Azc Overloon over week dicht, voor 300 asielzoekers nog geen nieuwe plek

De laatste week voor het azc in Overloon breekt aan. Toch heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (coa) nog geen nieuwe plek gevonden voor zo'n driehonderd asielzoekers die nu nog in het asielzoekerscentrum wonen. Volgende week donderdag sluit het azc de deuren.

Vorig jaar zomer besloot de gemeenteraad van het inmiddels gefuseerde Boxmeer dat het asielzoekerscentrum in Overloon dicht moest. Het contract met het COA, dat 19 mei afloopt, werd niet verlengd.

Toen het besluit viel, woonden er nog 500 asielzoekers in het centrum in Overloon. Het COA ging op zoek naar nieuwe opvangplekken, maar dat valt niet mee in tijden van toch al uitpuilende locaties. Zo'n 200 mensen konden ergens anders worden ondergebracht.

En dus zijn er nog 300 asielzoekers over, voor wie binnen een week een dak boven het hoofd moet worden gevonden. En daar zit het COA behoorlijk mee in de maag. "Elke dag is voor ons weer een uitdaging. De toestroom van nieuwe vluchtelingen is hoog", vertelt woordvoerder Timo Waarsenburg.

Dat de opvangcentra overlopen, is een bekend gegeven. Dinsdag was de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zelfs zo hoog, dat enkele tientallen asielzoekers op een grasveldje buiten het aanmeldcentrum de nacht door moesten brengen. Onmenselijk, dus mochten ze uiteindelijk in de ontvangsthal op de grond liggen.