Dierenarts die valse dierenpaspoorten leverde weer vrijgelaten

De Eindhovense dierenarts die eerder deze week werd opgepakt vanwege zijn betrokkenheid bij louche puppyhandel is vrijgelaten. Hij zou valse dierenpaspoorten hebben uitgegeven en hebben gerommeld met medicijnen.

De dierenarts is verhoord en daaruit bleek dat hij onzorgvuldig is geweest. Uit verder onderzoek moet blijken of de dierenarts bewust slordig is geweest. In dat geval wordt hij vervolgd.

Vervalste paspoorten

De politie benadrukt dat de dierenarts niet verdacht wordt van illegale pyppyhandel. De verdachte kwam in beeld in een onderzoek naar louche puppyhandel in Veldhoven. De hondjes bleken vaak kort na aanschaf ziek en waren in tegenstelling tot wat in de paspoorten stond niet gechipt en gevaccineerd.

