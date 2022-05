Frauderende bestuurders weg bij seniorenvervoerder MVI uit Made

Twee bestuurders van goedendoelenstichting Mobiliteit voor Iedereen (MVI) in Made zijn opgestapt, nadat het Openbaar Ministerie een procedure had aangespannen om ze af te zetten. Het gaat om oprichter en bestuurder Edwin Kock (51) en zijn ex-partner Mettie Bakker (38). Het Openbaar Ministerie was een onderzoek naar de stichting begonnen nadat Follow The Money had onthuld dat Kock zeker 1,5 miljoen euro had weggesluisd. Bakker wist daarvan.

Agnes van der Straaten Geschreven door