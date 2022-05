Man die Rutte wilde ophangen, krijgt taakstraf van 80 uur

Een man uit Duizel heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, omdat hij volgens de politierechter in Den Bosch premier Mark Rutte met de dood heeft bedreigd. Hem wacht bovendien drie maanden cel wanneer hij zich weer misdraagt.

Het Openbaar Ministerie had hoger ingezet, maar volgens de politierechter is de kans op herhaling klein. Ook wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de geboren Amsterdammer.

'Rutte verdiende een nekschot'

De 52-jarige man dacht aan veroordeling te kunnen ontkomen, omdat volgens hem iemand anders via zijn account Rutte angst heeft aangejaagd. Hij dreigde opgehangen te worden en verdiende ook een nekschot te krijgen, stond er te lezen. Ook werd de minister-president een psychopaat genoemd. Hij werd vorig jaar oktober en november bestookt vanuit onder meer Twitter.

Tijdens de eerste zitting, een tijdje geleden, hing de man uit Duizel een onsamenhangend en ongeloofwaardig verhaal op. Desondanks stemde de rechter in met zijn verzoek om de vermeende echte bedreiger op te sporen. Deze man, die als bijnaam mug heeft, en de nu veroordeelde Duizelnaar kennen elkaar uit de Amsterdamse kraakwereld.

'Mug niet gevonden'

Volgens Emil Tamas, de advocaat van de man uit Duizel, is de mug niet gevonden. Er is wel aan iemand gevraagd om als bemiddelaar te fungeren, maar die zag dat niet zitten en dreigde naar de politie te stappen, zo werd tijdens de zitting van vrijdag bekend. Mede op basis hiervan besloot de politierechter een straf op te leggen.

Tamas kan zich er niet mee verenigen. De raadsman kondigde vrijdagavond aan in beroep te gaan. Hij zet vraagtekens bij de manier waarop het bewijs, om aan te tonen dat zijn cliënt de beschuldigingen had opgesteld en getwitterd, is vergaard.

LEES OOK: Man uit Duizel die ervan droomde Rutte op te hangen schuift alles op 'Mug'