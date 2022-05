112-nieuws: automobilist bekneld op A58 Rucphen • wateroverlast in Someren

5.00

Op de Kerkstraat in Someren ontstond vrijdagavond forse wateroverlast door een lek in de waterleiding. Een deel van de straat stond blank. Terwijl de brandweer bezig was de omgeving af te zetten, werden er nog andere lekkages ontdekt. Volgens een 112-correspondent zou iemand in een gat zijn gevallen dat ontstond door het water. Het is niet duidelijk of het slachtoffer gewond is geraakt. Brabant Water kwam ter plaatse om het lek te dichten.