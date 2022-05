112-nieuws: botsing in Venhorst • vrouw uit brandend huis gered

13.34

Een vrouw is uit haar huis gehaald door agenten en omstanders na een keukenbrand. De brand brak iets na het middaguur uit in een huis aan de Thailandring in Drunen. De brandweer schaalde op naar een middelbrand omdat de vrouw nog binnen zat. Zodra zij uit het huis was gered, wist de brandweer de kleine keukenbrand snel te blussen.

Na de brand is het huis geventileerd en is de vrouw nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe het met haar gaat, is niet bekend.