112-nieuws: 'schietpartij' blijkt verkeersruzie • overval in Breda

22.30

De politie onderzoekt een mogelijke schietpartij aan de Poppelseweg in Goirle. Volgens een vrouw die de politie had gebeld, waren er mensen aan de deur geweest bij een huis aan de Poppelseweg. Vervolgens had ze klappen gehoord.

Volgens een woordvoerder van de politie is er in ieder geval een man gewond geraakt aan zijn hoofd. Maar is nog niet duidelijk of er ook geschoten is of dat er 'slechts' klappen zijn uitgedeeld. Het slachtoffer is nog niet gevonden.