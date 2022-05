Efteling krijgt nieuw griezel-themagebied, met attractie Danse Macabre

De Efteling krijgt in 2024 een nieuw huiveringswekkend themagebied van 17.000 vierkante meter groot, waarbij alles draait om de nieuwe attractie Danse Macabre.

In Danse Macabre, vernoemd naar het bekende klassieke muziekstuk dat jarenlang te horen was in het Spookslot, wordt het publiek meegenomen door het verhaal, met de melodie uit het Spookslot als rode draad.

Twintig meter hoog attractiegebouw

De omgeving is een mysterieus decor, waarin het twintig meter hoge attractiegebouw meteen de aandacht vangt. Alles draait om griezelen.

In het themagebied komen verder bijpassend entertainment, horeca en een souvenirwinkel.

Het iconische spookslot wordt na de zomervakantie gesloopt, omdat de attractie volgens de Efteling niet meer genoeg bezoekers trekt.

Het nieuws leidde tot diverse teleurgestelde reacties van Efteling-liefhebbers. Een petitie tegen dit voornemen van de Efteling werd in korte tijd duizenden keren ondertekend.

LEES OOK:

Efteling gaat nieuwe attractie en hotel bouwen, Spookslot wordt gesloopt

Spookslotpetitie: 4000 handtekeningen voor behoud Efteling-icoon

Spookslot 1978-2022: gelukkig hebben we de foto's nog