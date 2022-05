Lamborghini-crash: Bob Ultee weigerde alcoholtest uit 'angst voor bloed'

Bob Ultee, de ondernemer die zondag met zijn Lamborghini betrokken was bij een botsing op de A16 weigerde na het ongeluk een alcoholtest te doen. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat hem daarvoor een straf opleggen, aldus de politie. Ultee zegt niks van een straf te weten en ontkent de gang van zaken stellig: "Dit is smaad en laster van de politie."

Bij het ongeluk knalde Ultee met zijn auto op een Peugeot 107. Ultee verklaarde eerder tegenover Omroep Brabant dat het ongeluk niet zoveel voorstelde: "Het was gewoon een ordinaire botsing, omdat het een Lamborghini is maakt iedereen er een ding van."

Drank in het spel?

Een familielid van de bestuurder van de Peugeot laat aan Omroep Brabant weten dat Ultee gedronken had tijdens het ongeluk. Ze noemt zijn uitlatingen 'pijnlijk en respectloos'. Met name het feit dat Ultee het ongeluk als ' maar een kusje' omschrijft, steekt haar.

De politie meldt dat niet vast te stellen is of Ultee gedronken had, omdat de blaastest ter plekke meerdere keren mislukte. Een bloedproef in het ziekenhuis weigerde Ultee. Hiervoor krijgt hij nog een boete. Mogelijk gaat het OM daarnaast nog meer sancties opleggen.

Het ongeluk wordt verder niet meer onderzocht en is een zaak voor de verzekering.

'Typisch Nederland'

Ultee ontkent het verhaal van de politie met grote stelligheid. "Dit is een bizar verhaal, smaad en laster van de politie." De ondernemer geeft aan dat de blaastest niet werkte, omdat hij door een eerder ski-ongeluk een scheurtje in zijn borstbeen heeft, waardoor hij niet hard kan blazen.

Vervolgens is hij naar het ziekenhuis gebracht voor een bloedtest, deze weigerde hij omdat hij naar eigen zeggen bang is voor bloed. "Ik durf alles in mijn leven, behalve als er bloed in het spel is. Dat is een soort trauma."

Hierop zou Ultee aangeboden hebben nog eens een blaastest te proberen. Dit hoefde volgens hem niet meer: "Die agent zei 'laat maar, het is wel goed' en ik kon gaan. Ik had ook niet gedronken want ik drink nooit."

Dat het OM hem sancties op wil leggen, verbaast hem. "Ik heb niks gehoord en heb meerdere getuigen die bevestigen dat ik nog eens een blaastest wilde proberen. Het is typisch Nederland, een simpel ongluk wordt een enorm ding omdat er een Lamborghini bij betrokken is."

Ultee zegt wel zesduizend reacties te hebben gehad na het nieuws. "Zelfs Chinese media hebben er over geschreven." Dat laatste is online niet terug te zien. De Lamborghini staat inmiddels bij een garage: "Dat is nog wel goed nieuws, de schade is waarschijnlijk voor 10 à 20 duizend euro hersteld."

Rijbewijs inleveren

Hoe zit het precies met het weigeren van een alcoholtest? Dat is om te beginnen strafbaar, meewerken is verplicht, zowel bij de ademtest als de bloedtest. Voor het weigeren van de ademtest geldt een boete van 240 euro, als de bloedtest ook geweigerd wordt kan een boete van 1000 euro volgen en mag je 9 maanden niet rijden. Het is nog niet duidelijk wat het OM in deze zaak precies gaat bepalen.

