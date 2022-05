Het is veel te droog in de Peel en de provincie wil er nu echt wat aan doen

De provincies Brabant en Limburg komen woensdag met een besluit dat de droogte in het Natura 2000 gebied De Peel deels moet verhelpen. Al jaren proberen natuurorganisaties de provincies te dwingen om maatregelen te nemen die de waterstand in het gebied ten goede komen. Het veelvuldig oppompen van water door boeren in de zones rond het gebied verbieden bijvoorbeeld. Na 30 jaar lijkt het daar nu eindelijk van te komen.

Het is droog. Dat zie je aan alles in De Peel. Iets dat een poel zou moeten zijn, is nog een klein laagje drab. Tuurlijk, de warmte maakt dat het water verdampt, en het gebrek aan regen de afgelopen weken doet het gebied geen goed. Maar het waterpeil zakt veel sneller dan verwacht, omdat er massaal water wordt opgepompt. En het is die combinatie, droogte én wateronttrekking, die voor de grootste schade zorgt.

Ooit besloeg het hoogveengebied van de Peel een enorme oppervlakte in het grensgebied van Brabant en Limburg. Eind jaren '70 werd alles in het werk gesteld om verdere afgraving en ontginning van de Peel te voorkomen. De Peel werd een paar jaar later een beschermd natuurgebied. Inmiddels een zogenoemd Natura2000-gebied, met als hoofddoel: het laten terugkeren van hoogveen.

Tientallen beregeningsputten

Om dat voor elkaar te krijgen moet het gebied flink worden 'vernat'. Maar dat is slecht nieuws voor veel boeren in de omgeving. Die hebben baat bij redelijk droge grond, voor de teelt van bijvoorbeeld aardappelen of graszoden. Het zijn die boeren, die in heel droge periodes gebruik maken van een beregeningsput. Een gat zo diep in de grond geboord, dat grondwater kan worden opgepompt om gewassen te beregenen. Dat gaat met zo'n 60-70 kuub water per uur. Rondom de Peel zitten er tientallen.

"We moeten eigenlijk in een zone van twee, drie kilometer rond De Peel toe naar een heel ander soort landbouw. Minder stikstof, minder CO2, maar vooral natter", zegt van Opbergen. "Geen droge landbouw meer, maar nattere landbouw. Geen graszodenbedrijven, geen boomkwekerijen, aardappelteelt, leliekwekerijen, maar extensieve natte melk-rundveehouderijen, of het kweken van riet, lisdodden, wilgen. Dus we moeten echt naar een heel ander soort landbouwproductie toe om die Europese doelstelling van hoogveen gerealiseerd te krijgen."

Vergunningen mogen niet afgeschaft worden

Het waterpeil in het gebied omhoog, andere gewassen in de bufferzones. Dan is de beregening niet meer nodig. Eind jaren '90 werd al besloten dat boeren volgens de Wet Natuurbescherming een vergunning moesten aanvragen als ze zo'n beregeningsput wilden aanleggen. En daar wringt nu de schoen. Dat hebben de provincies niet zo nauw genomen.

In 2018 stapt de Werkgroep Behoud De Peel naar de rechter. Ze gaat in beroep tegen het beheerplan voor het gebied, waarin de provincies de vergunningsplicht deels willen afschaffen. Ze krijgt gelijk van de rechter. De provincies moeten terug naar de tekentafel en beloven een onderzoek te doen naar de effecten van beregening in het extreem droge jaar dat 2018 was.