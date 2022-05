Mathieu van der Poel grijpt naast tweede ritzege in Giro

Mathieu van der Poel heeft naast de winst van de tiende etappe van de Ronde van Italië gegrepen. De Brabantse renner moest tijdens een sprint van een uitgedund peloton genoegen nemen met een tweede plaats. Biniam Girmay was de snelste.

De coureur uit Eritrea won eerder dit seizoen ook al als eerste Afrikaan de Belgische klassieker Gent-Wevelgem. Wilco Kelderman eindigde als vierde.

De tiende etappe van Pescara naar Jesi over 196 kilometer kende een vlakke aanloop. Maar in de laatste 60 kilometer moesten de renners over steile heuvels die Van der Poel normaal gesproken wel liggen. Hij liet zich ook zien in de finale, maar moest de ritzege aan Girmay laten.

Van der Poel won de eerste etappe van de Ronde van Italië en verloor de roze leiderstrui in de vierde rit naar de Etna. De Spanjaard Juan Pedro López blijft de leider van het algemeen klassement.

