112-nieuws: auto uitgebrand in Lierop • gewonden bij ongeluk

17.30

Op een oversteekplaats langs de Borchwerf in Roosendaal is een wielrenner gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Belder. Door nog onbekende oorzaak kwamen een taxibus en de wielrenner met elkaar in botsing. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeval was de in- en uitrit van de Belder korte tijd afgesloten voor het verkeer.