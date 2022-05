112-nieuws: botsing met 3 auto's op N260 • bankpasfraudeur opgepakt

11.05

Een 66-jarige man uit Breda heeft er voor gezorgd dat een man (21) uit Rotterdam is opgepakt voor bankpasfraude. De Rotterdammer deed alsof hij een medewerker was van de RABO-bank, maar de Bredanaar trapte er niet in en deed aangifte bij de politie.

Dinsdagmiddag werd de Bredase man gebeld door de 'bankmedewerker', die vertelde dat er net in Eindhoven 600 euro van zijn rekening was geschreven voor de aankoop van een mobiele telefoon. Hij moest zijn bankpas in een envelop doen, waarna die direct zou worden opgehaald. Een kwartier later stond de Rotterdammer voor de deur. De gewaarschuwde politie kon de man meteen aanhouden.