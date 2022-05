112-nieuws: lange file op A58 • botsing met 3 auto's op N260

14.53

Op de A27 tussen Oosterhout en Nieuwendijk is een vrachtwagen met pech gestrand. De truck heeft stuurproblemen. Eén rijsrtook richting Gorinchem is afgesloten. Om de overlast te beperken is de vrachtwagen weggesleept. Het verkeer richting Utrecht kan beter omrijden vanaf knooppunt Hooipolder via de A59 en de A2 (Waalwijk en Den Bosch). De vertraging is meer dan een half uur. Waarschijnlijk is de stremming rond kwart over drie voorbij.