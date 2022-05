112-nieuws: vrouw gewond bij ongeluk Oss • afvaldumper beboet

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vond hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

10.30 Auto botst op geparkeerde auto, vrouw gewond Een vrouw is vanmorgen aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven met haar auto tegen een geparkeerde wagen gebotst. Ze kwam door onbekende oorzaak aan de verkeerde kant van de weg terecht. De brandweer kwam ter plaatse voor hulp. Het slachtoffer is uit de auto gehaald en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg werd enige tijd afgesloten voor het verkeer. Foto: SQ Vision Mediaprodukties Foto: SQ Vision Mediaprodukties

10.40 Man loopt schotwond op bij verkeersruzie, Goirlenaar opgepakt Agenten hebben maandag een 43-jarige man uit Goirle gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht een 23-jarige Belg te hebben beschoten bij een verkeersruzie op zaterdagavond. Dat gebeurde op de Poppelseweg in Goirle. Het slachtoffer raakte gewond.

08.15 Automobiliste gewond bij botsing in Oss Bij een ongeluk op de Nieuwe Hescheweg in Oss is de bestuurster gewond geraakt. Ze botste met haar auto tegen een paaltje en een boom. De politie, brandweer en een ambulance kwamen naar de plek van het ongeluk, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Wachten op privacy instellingen...

07.35 File door ongeluk op N279 Door een ongeluk staat het stil op de N279 ter hoogte van Veghel. Het verkeer moet rekening houden met een vertraging van bijna een half uur.

01.30 Auto rijdt tegen omgevallen lantaarnpaal Op de Ettenseweg in Roosendaal is dinsdagnacht een auto tegen een omgevallen lantaarnpaal gereden. De lantaarnpaal zou eerder op de avond omver zijn gereden en lag over de weg. De automobilist waarschuwde de politie. Op hetzelfde moment kwam er een scooterrijder langsrijden. Die zag de auto en de lantaarnpaal te laat en kwam tijdens het remmen ten val. De scooterrijder kwam raakte lichtgewond. Hij is onderzocht door het ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wachten op privacy instellingen... Foto: Christian Traets/SQ Vision

01.00 Scooterrijder (20) belandt in het water van rivier de Dommel en overlijdt Een 20-jarige man uit Vlijmen is dinsdagnacht in het water van de Dommel beland en om het leven gekomen. Dat gebeurde kort na middernacht op de Molenberg in Den Bosch. Het slachtoffer is dood uit de rivier gehaald. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Twee voorbijgangers zagen het ongeluk gebeuren en waarschuwden de hulpdiensten. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen en kwam een speciaal duikteam van de brandweer naar de plaats van het ongeluk. Duikers vonden na enige tijd in het water het lichaam van het slachtoffer. LEES OOK: Scooterrijder (20) belandt in rivier de Dommel en overlijdt Wachten op privacy instellingen... LEES OOK:

